La Fundació Pere Tarrés creu que l'escola "tota sola" no pot garantir el dret a l'educació

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Pere Tarrés ha considerat que l'escola "tota sola" no pot garantir el dret a l'educació, afirma en un comunicat aquest dijous amb motiu de la commemoració del Dia universal dels drets dels infants.
Ha qüestionat que l'actual sistema educatiu català sigui "avui dia insuficient per garantir el dret a una educació plena per a tots els infants i joves del país" i creu que un sistema universal hauria de garantir les mateixes oportunitats a tothom.
"Els prejudicis de classe, les circumstàncies personals o les motxilles familiars acaben pesant massa" als infants i joves que tenen més dificultats, afegeix la fundació
El director adjunt de la Fundació Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna, explica que als centres socioeducatius veuen cada dia nens que no tenen garantit un espai adequat per estudiar o fer els deures, ni el suport familiar necessari: "En aquest context, com es pot parlar d'igualtat d'oportunitats?", es pregunta.
Segons ell, la bretxa educativa es troba actualment en l'educació fora de l'escola i en les etapes més enllà de l'educació obligatòria, i veu urgent que les administracions inverteixin en polítiques per "potenciar i desenvolupar els àmbits educatius fora de l'aula".
Per commemorar el dia internacional, la Fundació Pere Tarrés ha pintat un mural reivindicatiu en un dels seus centres socioeducatius que acompanya infants en situació vulnerbable.