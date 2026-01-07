La Fundació Pau Casals cedirà un violoncel al guanyador del Queen Elisabeth 2026

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Pau Casals cedirà el violoncel Goffriller del músic, instrument que va tocar durant més de 60 anys, al primer llorejat del concurs belga Queen Elisabeth Competition 2026 durant un període de dos anys, prorrogable a quatre.
Casals va adquirir l'instrument el 1908, va ser construït el 1733 pel luthier venecià Matteo Goffriller i el va fer servir en totes les seves gravacions més llegendàries, ha informat aquest dimecres la fundació en un comunicat.
El músic considerava aquest instrument "el seu amic més estimat" i preferia el seu so al dels Stradivarius que li van oferir, i quan va morir el va llegar a la fundació i l'usdefruit va ser exercit per la seva vídua, Marta Casals.
El concurs Queen Elisabeth Competition va ser fundat el 1937 per la reina Elisabeth de Bèlgica i s'ha convertit en un dels certàmens de música més prestigiosos del món, inicialment dedicat al violí i el piano, però que el 2017 va incorporar el violoncel.
La cessió del violoncel, conegut com el Goffriller de Casals, forma part de la celebració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, que coincideix amb el de la reina Elisabeth, i que tindrà un ampli programa internacional d'activitats el 2026 i 2027.