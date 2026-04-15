La Fundació Miró de Barcelona convoca un concurs internacional per a la seva nova direcció

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El patronat de la Fundació Joan Miró de Barcelona ha convocat un concurs públic internacional per elegir una nova direcció, que fins aquest mes de juny ocupa Marko Daniel, informa el museu aquest dimecres en un comunicat.
El procés de recepció de candidatures s'obre aquest dimecres i es tancarà el 23 de maig, i les funcions i responsabilitats de la nova direcció seran el lideratge institucional, la direcció artística, les relacions institucionals, la coordinació de la gerència i la governança i relació amb els òrgans de govern.
Una comissió d'experts valorarà l'excel·lència professional dels candidats, el coneixement de l'obra de Joan Miró, i també els projectes i les distincions que avalin la seva trajectòria.
Estarà formada pel director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, Manuel Segade; el director general del Palau de la Música, Joan Oller; la curadora Cécile Godefroy i l'experta en l'obra de Miró i exdirectora de la fundació, Rosa Maria Malet.
També en formaran part membres del patronat de la Fundació Miró --Sara Puig, Ana Vallés, Ignasi Aballí i Joan Punyet--, a més d'Oriol Martí per part de l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Borràs de la Generalitat i Yolanda Romero, del Ministeri de Cultura.