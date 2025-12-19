La Fundació Miró acollirà "la primera gran antològica" d'Espanya sobre Charlotte Perriand

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Joan Miró de Barcelona acollirà, a partir de l'octubre del 2026, "la primera gran antològica" d'Espanya dedicada a Charlotte Perriand, figura essencial del disseny i l'arquitectura moderna.
Perriand va defensar una "síntesi transversal" de l'art com una via per transformar la manera de viure, un principi que dialoga de manera privilegiada amb la mirada de Josep Lluís Sert i Joan Miró, informa la fundació en un comunicat.
L'exposició aprofundirà en el seu període a l'Atelier Le Corbusier, en els seus encàrrecs per al Govern francès i en la seva relació amb Sert i els arquitectes i artistes catalans vinculats al Pavelló de la República.
També mostrarà per primer cop documents i peces procedents del seu arxiu personal que revelen la intensitat d'aquestes complicitats, a més de la seva contribució a una concepció de l'arquitectura "més situada i humana".
L'arquitectura serà l'"eix vertebrador" de la programació del 2026 de la Fundació, i coincideix amb la segona part de la celebració del seu 50è aniversari i amb la capitalitat mundial de l'Arquitectura de Barcelona.
En aquest context, el centre revelarà la nova presentació de la seva Col·lecció, en diàleg entre Miró i Sert; la primera exposició monogràfica de l'Estat de l'artista Kapwani Kiwanga, i una programació pública i social que "reivindica l'arquitectura com una eina per pensar el present", entre d'altres.