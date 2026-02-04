Fundació Mémora i Fundació Kálida impulsen un nou programa de suport al dol per càncer

FUNDACIÓN MÉMORA - FUNDACIÓN KÁLIDA
Acompanyar qui perd éssers estimats pel càncer "forma part del procés oncològic"
BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Mémora i la Fundació Kálida han impulsat un nou programa de suport en processos de dol, ja que la pèrdua d'un ésser estimat a causa del càncer "dona lloc a un dol complex que requereix espais específics d'escolta i suport professional".
És un nou grup de suport per a persones en procés de dol que serveix com a espai d'acompanyament emocional especialitzat, en què es poden compartir experiències amb persones en situacions semblants, informa aquest dimecres la Fundació Mémora en un comunicat.
SESSIONS QUINZENALS
Psicòlogues especialitzades en dol desenvoluparan aquest programa amb sessions quinzenals al centre Kálida Sant Pau, ja que acompanyar qui perd éssers estimats pel càncer "forma part del procés oncològic".
Així, la col·laboració de totes dues fundacions sorgeix de l'objectiu compartit d'oferir una "atenció integral centrada en les persones, també quan el càncer comporta una pèrdua".
FUNDACIÓ MÉMORA
El director general de la Fundació Mémora, José Joaquín Pérez, ha afirmat que "cuidar del benestar emocional de les persones és tan essencial com acompanyar-les en els moments finals de la vida", i un dels eixos de l'entitat és acompanyar les famílies després de la mort d'un ésser estimat, amb el seu programa gratuït de suport emocional.
El 2025, la Fundació Mémora va atendre presencialment i telefònicament més de 4.600 familiars i "un nombre molt superior" en la comunitat web 'el teu suport en xarxa' de manera 'online'.
FUNDACIÓ KÁLIDA
El director de la Fundació Kálida, Joan Raventós, ha destacat que el procés oncològic implica acompanyar en el dol: l'entitat dona suport emocional, pràctic i social gratuït a persones que conviuen amb el càncer (les que estan en tractament, les persones cuidadores i famílies).
Ofereix atenció individual al dol, amb o sense hora prèvia: l'any passat, el 5% de les més d'11.700 visites al centre Kálida Sant Pau (585) es van destinar a aquest tipus de suport.