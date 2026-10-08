La Fundació Maragall i Carles Colomer finançaran un projecte sobre l'atròfia multisistèmica

FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Pasqual Maragall ha anunciat que la primera convocatòria del 'Carles Colomer Prize for Multiple System Atrophy Research' ha seleccionat un projecte sobre l'atròfia multisistèmica, una malaltia neurodegenerativa rara, que rebrà 600.000 euros per fer recerca durant 5 anys.
El projecte ImmuMSA, liderat pel doctor Pablo Mir Rivera, de l'Hospital Universitari Virgen del Rocío (Sevilla) i l'Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), investigarà el paper del sistema immunitari en el progrés de la malaltia i buscarà marcadors biològics que en millorin la detecció, informa la fundació en un comunicat aquest dijous.
"Esperem avançar en el coneixement d'aquesta malaltia poc freqüent que encara no compta amb un tractament capaç de frenar-ne la progressió. Els resultats ens permetran aprofundir en l'evolució de l'atròfia multisistèmica i contribuir a consolidar les bases per a futurs avenços en el diagnòstic i el tractament", explica Mir Rivera.
Aquest ajut neix del compromís de l'empresari Carles Colomer amb la recerca, que va adoptar un significat "més profund i personal" després de ser diagnosticat amb atròfia multisistèmica.
"Volia trobar una manera de contribuir al fet que s'investigui aquesta malaltia de la qual encara sabem molt poc", ha destacat Colomer.