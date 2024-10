La Fundació Macba crea un guardó per visibilitzar artistes contemporanis d'Espanya i Portugal

La primera edició es lliurarà el 26 de novembre

La Fundació Macba ha creat un guardó biennal, el Premi Fundació Macba, per reconèixer i visibilitzar artistes contemporanis del panorama artístic actual a Espanya i Portugal.

Ho ha anunciat aquest dijous en una trobada amb els mitjans a Barcelona la presidenta de la Fundació Macba, Ainhoa Grandes, qui ha destacat que és "un premi del present" que reconeix la producció de l'artista durant els darrers dos anys.

La Fundació Macba atorgarà el primer premi, dotat de 50.000 euros, a l'artista o col·lectiu d'artistes visuals que hagin destacat "per la qualitat, innovació, discurs i llenguatge dels seus projectes expositius".

3 FINALISTES

Grandes també ha explicat que premiaran tres finalistes amb 10.000 euros amb la intenció d'ajudar els artistes econòmicament perquè "hi ha molta precarietat econòmica" en la professió.

A més a més, tots els guardonats rebran un premi físic que representa 'L'Onada' de Jorge Oteiza, escultura situada prop del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) a la plaça dels Àngels de Barcelona.

La primera edició del Premi Fundació Macba tindrà en compte la producció d'artistes de la península Ibèrica el 2023 i 2024, i es lliurarà el 26 de novembre en una cerimònia de gala al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).

La gala reunirà els principals representants institucionals del sector cultural a Espanya i Portugal, a més de crítics, comissaris, galeristes, col·leccionistes i mecenes, i el 27 de novembre tindrà lloc una reunió bianual de l'"ecosistema" de l'art contemporani.

OBJECTIU

Grandes ha explicat que han creat el premi tenint en compte la percepció que les associacions d'artistes i col·lectius del sector els van transmetre de la necessitat que "es parlés més de l'art contemporani".

Per aquest motiu, l'objectiu és "donar visibilitat mediàtica als creadors en actiu" i oferir als professionals del sector un espai per reflexionar sobre el dinamisme de la creació contemporània actual.

METODOLOGIA

La Fundació Macba ha format un comitè de 6 experts de l'art contemporani perquè cadascun proposi 5 artistes l'obra dels quals dels dos darrers anys hagi sorprès.

Formen part del comitè la responsable de Col·lecció del Macba, Claudia Segura; el curador del Museo Guggenheim, Manuel Cirauqui, i la directora del Museo CA2M de Madrid, Tania Pardo.

També hi ha en el comitè la directora d'exposicions del Centro Botín de Santander, Bàrbara Rodríguez, i els comissaris independents Agustín Pérez i Gilberto González.

JURAT

Les propostes del comitè s'han traslladat a un jurat de 6 membres, entre ells l'assessor de Cultura de la Generalitat, Manuel Borja-Villel; el director del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia, Manuel Segade, i la directora del Macba, Elvira Dyangani.

També formen part del jurat la crítica d'art Angela Molina, i per aportar un "punt de vista internacional", el comissari de l'oficina de cooperació internacional de la Kunsthaus de Zuric, Adam Szymczyk, i el director del Museu Àrab d'Art Modern (Mathaf) a Doha, Abdellah Karroum.

Grandes ha explicat que canviaran el jurat cada dues edicions, i que pot ser que no hi hagi tres finalistes perquè "hi ha d'haver consens" entre tots els membres del jurat.

Ha insistit que el guardó de la Fundació Macba no premiarà la trajectòria artística, sinó que neix amb la idea de ser un "premi fresc" que aniran actualitzant cada dos anys.