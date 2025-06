La Fundació Joan Miró celebra 50 anys amb una programació especial i obres de Pollock i Rothko

El programa 'La poesia acaba de començar' inclou exposicions, cicles artístics i activitats diverses

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La Fundació Joan Miró de Barcelona celebrarà els seus 50 anys amb una programació especial que inclou l'exposició 'Miró i els Estats Units', que comptarà amb obres de Jackson Pollock, Mark Rothko i Louis Bourgeois, entre d'altres, a més de la mostra retrospectiva 'La poesia acaba de començar. 50 anys de la Miró'.

Així ho han explicat els responsables de la fundació en una roda de premsa en la qual han presentat la programació del 50è aniversari, que transcorrerà entre juny del 2025 i del 2026 amb el lema 'Per a la gent de demà'.

El director de la Fundació Joan Miró, Marko Daniel, ha defensat la responsabilitat de cuidar de la història i el futur de la institució i de l'artista: "No només celebrem el seu nom, sinó el seu impuls transformador i visionari".

També inclourà altres exposicions, un cicle de concerts, un cicle de performances, un programa de suport al talent jove i col·laboracions amb festivals i pòdcasts.

EXPOSICIONS

'Miró i els Estats Units' explorarà la relació i influència mútua entre Miró i diversos artistes nord-americans i inclourà unes 160 obres de més de 40 artistes, entre els quals Bourgeois, Pollock i Rothko però també Helen Frankenthaler, Arshile Gorky i Alice Trumbull Mason.

Es podrà veure des de l'octubre del 2025 fins al febrer del 2026 a la Fundació Miro, i des del març fins al juliol del 2026 a la Phillips Collection de Washington (Estats Units); a més, s'editarà una publicació sobre l'exposició amb aportacions de "reconeguts estudiosos".

Per la seva banda, 'La poesia acaba de començar. 50 anys de la Miró' repassarà el mig segle de vida de la institució i tindrà l'arxiu de la fundació com a protagonista, inclòs materials inèdits; es podrà veure des de dimecres vinent fins al 29 de març del 2026, i comptarà amb la col·laboració d'artistes com Lúa Coderch, Anna Moreno o Àngels Ribé.

La primavera del 2026, la Fundació presentarà una nova ordenació de la seva col·lecció, que mirarà de situar el visitant en el moment de la creació artística de Miró i que inclourà l'obertura d'un nou espai, el Jardí dels Xiprers.

A més, el 29 d'abril del 2026 s'inaugurarà una exposició de la guanyadora del 9è Premi Joan Miró, l'artista canadenca Kapwani Kiwanga.

INAUGURACIÓ I ACTIVITATS

L'obertura del 50è aniversari començarà oficialment el 15 de juny amb la jornada 'La festa acaba de començar': començarà de matinada amb el Solsticio Sert --en què es podrà visitar la fundació a la sortida del sol--, s'allargarà tot el dia amb tallers i activitats, i conclourà amb un concert de Yerai Cortés en col·laboració amb el festival Sónar.

Entre d'altres, la programació al llarg de l'any també inclou un cicle de concerts ('Música a la Miró') i un de 'performances' ('Reencarnacions'), a més d'un programa de suport a la recerca artística jove ('Lluerna') i una col·laboració amb el Festival u22 de cinema jove de Barcelona.

També impulsaran un projecte educatiu, 'Miró vist per Gomis', que endinsarà les escoles en l'univers creatiu de Miró a través de la mirada del seu amic Joaquim Gomis, a més de col·laboracions amb diversos pòdcasts de Ràdio Primavera Sound amb episodis especials dedicats a alguns dels elements de la programació.