La Fundació Joan Miró acull la "primera gran" exposició a Espanya sobre Perriand

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Joan Miró acollirà des del 9 d'octubre fins al 28 de febrer del 2027 la mostra 'Charlotte Perriand. La llibertat de repensar el món', la "primera gran" exposició a Espanya dedicada a l'arquitecta i dissenyadora Charlotte Perriand, informa en un comunicat aquest dilluns.
La mostra reivindica Perriand, una de les protagonistes del disseny i l'arquitectura del segle XX i que "va revolucionar la manera de concebre els espais i que, un segle després dels seus primers projectes, continua inspirant arquitectes, dissenyadors i artistes d'arreu del món".
Se centra en els seus dissenys expositius, prototips d'"una manera nova d'entendre la vida", i també inclou una petita introducció sobre els seus anys de formació i conclou amb la seva segona exposició al Japó el 1955.
Entre els projectes que es podran veure hi ha 'Bar sous le toit' (1927), 'Salla à manger 28' (1928) i la reconstrucció de l''Équipement intérieur d'une habitation' (1929), dissenyat originalment amb Le Corbusier i Pierre Jeanneret i reproduït "fidelment" per Cassina.
El recorregut, que cobreix des dels inicis de la carrera de Perriand fins al 1955, permetrà seguir l'evolució d'una autora que "va esborrar les fronteres entre arquitectura, interiorisme, mobiliari, fotografia i art".
Dins la capitalitat mundial de l'arquitectura de Barcelona, la mostra està comissariada per la cap d'exposicions de la Fundació Joan Miró, Martina Millà, i s'ha organitzat amb els Kunstmuseen de Krefeld i el Museum der Moderne de Salzburg, amb el patrocini principal de la Fundació BBVA.