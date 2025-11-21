La Fundació Girona FC i l'Hospital Trueta col·laboren per promoure els hàbits de vida saludables

GIRONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Girona FC i l'Hospital Dr.Josep Trueta de Girona han formalitzat un conveni de col·laboració per treballar conjuntament en projectes que promoguin la salut, l'esport i els hàbits de vida saludables.
El conveni, que s'estén fins al 31 de desembre del 2027, estableix "un marc de treball conjunt" per impulsar activitats relacionades amb l'atenció centrada en la persona i la inclusió social mitjançant l'esport, informa l'Institut Català de la Salut (ICS) en un comunicat d'aquest divendres.
Entre les accions previstes s'inclou el suport del Girona FC a la campanya de captació de fons per a la reforma integral de la Unitat de Crítics Cardiològics del Trueta, que vol millorar aquest espai assistencial i dotar-lo de "tecnologia capdavantera".
El president de la Fundació, Ignasi Mas-Bagà, ha afirmat que l'acord reforça la vocació del club per ser "un motor de valors i salut al territori i posar l'esport al servei de la comunitat".
La gerent de l'Hospital Trueta, Àngels Morales, ha valorat positivament la col·laboració, que entén que reforça el vincle entre esport i salut: "Ens ajudarà a ampliar la difusió d'aquells projectes que impulsem dirigits a potenciar les capacitats assistencials del nostre hospital".