La Fundació Foto Colectania explora els seus fons en l'exposició 'El curs dels esdeveniments'

BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Foto Colectania de Barcelona explora els seus fons en l'exposició 'El curs dels esdeveniments. Un atles de la Col·lecció Foto Colectania', comissariada per Carles Guerra i que reuneix 160 obres de 32 autors, ha informat aquest dimecres en un comunicat.

L'exposició, que estarà oberta a partir de dijous i fins al 2 de juny, mostra algunes de les imatges "més icòniques" de la col·lecció de la fundació com 'L'home del carrer Pelai' de Xavier Miserachs, amb els rituals fotografiats per Jordi Esteve a Àfrica o les tradicions immortalitzades per Cristina García Rodero.

Entre els 32 autors de l'exposició hi ha grans clàssics com Leopoldo Pomés, Miserachs, Ramón Masats o Francisco Gómez, fotògrafs de la generació posterior com Colita, Pilar Aymerich, Manel Armengol, Cristina García Rodero i Manolo Laguillo, i joves com Laia Abril, Cristina de Middel, Xavier Ribas i Txema Salvans.

L'exposició s'estructura temàticament en 24 seqüències agrupades en vuit blocs, que recreen una dialèctica entre imatge única i el que la fundació qualifica com "un desenvolupament alternatiu dels esdeveniments a partir de seqüències fotogràfiques".

Cada seqüència es presenta encapçalada per una imatge que emmalalteix d'un caràcter icònic, a la qual segueixen sèries, seqüències o instants que perllonguen l'esdeveniment i la seva imatge més emblemàtica.

La Col·lecció Foto Colectania reuneix un fons de més de 3.000 fotografies d'autors espanyols i portuguesos, la qual cosa la situa com la col·lecció privada amb una "representació més exhaustiva" de la història de la fotografia de la segona meitat del segle XX a la península Ibèrica.

Les seves imatges testifiquen el doble procés de modernització: el que van travessar Espanya i Portugal en els anys 70 després de deixar enrere dictadures i la modernització de la fotografia.