Fundació Dalí i Salut Empordà (Girona) oferiran una experiència immersiva a dos hospitals

FUNDACIÓ DALÍ - FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ
GIRONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Salut Empordà (FSE) i la Fundació Gala-Salvador Dalí han signat un conveni de col·laboració perquè l'Hospital de Figueres (Girona) i l'Hospital d'Atenció Intermèdia (HAI) Bernat Jaume incorporin ulleres de realitat virtual que proporcionen una experiència immersiva, informen en un comunicat aquest dimarts.
Les ulleres estan pensades perquè pacients de la unitat de diàlisi i de l'hospital de dia oncològic i mèdic de l'Hospital de Figueres i usuaris de l'HAI "puguin gaudir d'un passeig immersiu" pel Teatre-Museu Dalí de Figueres, la Casa Salvador Dalí de Portlligat i el Castell Gala Dalí de Púbol.
El projecte es diu 'Ulleres Viatgeres' i ha nascut per iniciativa de l'associació MésQueCiència, amb l'objectiu d'acostar el patrimoni a persones que, "per raons d'edat, mobilitat o altres circumstàncies, tenen dificultats per desplaçar-se físicament als equipaments culturals".