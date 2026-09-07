La Fundació Dalí i el Begur Comedy Film Fest s'alien per difondre la relació de Dalí amb el cinema

FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ
GIRONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Gala-Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest de Begur (Girona) col·laboraran per acostar al públic la relació de Salvador Dalí amb el cinema.
La iniciativa neix per explorar la confluència entre l'obra daliniana i el llenguatge cinematogràfic i generar "noves lectures sobre un artista que va entendre molt aviat les possibilitats de la imatge en moviment i de la cultura audiovisual", informen els impulsors en un comunicat d'aquest dilluns.
La col·laboració es concreta a través de la projecció del documental 'La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí' (2017), el 10 d'octubre, al Cinema Casino de Begur, i en una tertúlia l'endemà que s'endinsarà en la connexió entre el llegat de Gala i Dalí i el cinema.