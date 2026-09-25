La fundació La Ciutat Invisible impulsa un projecte d'art en una escola de Salt (Girona)

GIRONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La fundació La Ciutat Invisible ha impulsat el projecte 'La Farga Viva: forja d'arts i escola' a l'Escola La Farga de Salt (Girona), que vol incorporar l'art en el currículum escolar i fer-lo present en el dia a dia de les aules.
La proposta es desplegarà al llarg dels cursos 2026-27 i 2027-28, després d'un primer treball iniciat amb el claustre el 2025-26, i combinarà formació artística del professorat, cocreació amb artistes, disseny de propostes educatives, experimentació a l'aula i vinculació amb l'entorn cultural de Salt, informen els impulsors de la iniciativa en un comunicat aquest divendres.
'La Farga Viva' es relacionarà amb 'A Tempo-Arts i Formació', de la mateixa fundació amb el Temporada Alta i el Teatre de Salt, que acollirà la mostra final del procés creatiu amb l'alumnat.