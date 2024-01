La Fundació Catalunya La Pedrera incorpora 314 estudiants a centres de recerca catalans

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Catalunya La Pedrera ha incorporat amb el programa 'Bojos per la Ciència' 314 estudiants de batxillerat de tot Catalunya a 17 centres de recerca catalans, on treballaran amb investigadors desenvolupant disciplines científiques i tècniques.

Amb aquesta iniciativa, que comença dissabte, s'intenta impulsar el talent i l'interès dels joves per la ciència, la tecnologia i la recerca, i durant els pròxims mesos els alumnes "descobriran de manera pràctica la recerca que es fa a centres de referència" de Catalunya, ha informat en un comunicat.

En aquesta edició, la Fundació ofereix 13 cursos de disciplines com bioenginyeria, biomedicina, bioquímica, economia, energia, física, intel·ligència artificial (IA), matemàtiques, noves tecnologies, nutrició, química, sostenibilitat i supercomputació.

Hi participen 17 centres: Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Ibec), Institut d'Investigació Biomèdica de Barcelona (IRB); Universitat de Barcelona (UB); Centre de Recerca en Economia Internacional (Crei); Institut Català d'Energia (Icaen); Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Irec) i Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

També l'Institut de Física d'Altes Energies (Ifae); Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA); Federació d'Entitats per l'Ensenyament de les Matemàtiques (Feemcat); Societat Catalana de Matemàtiques (SCM); La Salle Campus Barcelona; Hospital Universitari de Bellvitge; Fundació Alícia; Institut Català d'Investigació Química (Iciq) de Tarragona; Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (Icta) i Barcelona Supercomputing Center (BSC).

Des del 2013 en el programa 'Bojos per la Ciència' hi han participat 2.772 estudiants de batxillerat i aquest divendres a la tarda la fundació organitza l'acte inaugural amb els estudiants, les seves famílies i els investigadors que hi participen.