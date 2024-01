La Fundació Carulla obre un nou espai cultural i educatiu al Poblenou de Barcelona

BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Carulla ha obert un nou espai cultural i educatiu al barri del Poblenou de Barcelona amb l'objectiu d'"obrir una finestra al món rural des de la ciutat".

És un edifici de tres plantes que també acollirà una nova sala expositiva del Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí (Tarragona), que aquest gener passa a dir-se 'Museu Terra. Cultura rural sostenible', informa la fundació en un comunicat aquest dimecres.

El programa d'exposicions de la sala --principalment adreçades al públic escolar d'entorns urbans-- es posarà en marxa el curs 2024-2025, tot i que des del febrer es podrà veure una primera petita exposició comissariada per l'escriptor Julià Guillamon.

A més a més, el nou espai esdevindrà la seu de l'Editorial Barcino, el segell de la Fundació Carulla; acollirà un espai de 'coworking' cultural i permetrà incrementar les diferents línies de premis i programes d'impuls de la fundació.

Aquesta comunitat girarà al voltant del programa Mutare, la metodologia pròpia desenvolupada per la fundació "per resoldre reptes socials i impactar positivament des de la cultura".

En aquest sentit, la directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve, ha destacat que és un espai per als qui "treballen per millorar el món des de la cultura i les arts" i per teixir sinergies amb el talent i els actors creatius més emergents per abordar col·lectivament els reptes de futur.