La Fundació La Caixa recolzarà a més de 65.000 nens vulnerables en tota Espanya aquest nou curs

Ofereix reforç, tallers i ajudes per cobrir necessitats bàsiques
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
La Fundació La Caixa donarà suport socioeducatiu a més de 65.000 nens de 41.000 famílies en situació de vulnerabilitat a Espanya aquest nou curs, a través del programa CaixaProinfancia, que ofereix suport educatiu, activitats d'oci, atenció psicològica i ajudes bàsiques.
En un comunicat aquest dijous, afirma que el programa acompanyarà aquests nens en el seu procés de desenvolupament educatiu i personal, i l'objectiu és "lluitar contra la pobresa infantil proporcionant suport socioeducatiu" perquè les famílies amb dificultats puguin avançar en igualtat de condicions.
CaixaProinfancia ofereix serveis com reforç educatiu, atenció psicològica, logopèdia, tallers familiars i activitats d'oci i temps lliure, així com ajudes per cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació, la higiene, l'equipament escolar o productes específics, com ulleres i audiòfons.
El director del programa, Albert Rodríguez, assegura que l'objectiu és assegurar que "cap nen o nena quedi enrere per les dificultats econòmiques de la seva família", i defensa que l'educació és la millor eina per trencar el cercle de la pobresa i per a una societat més justa.
Aquest acompanyament es realitza a través d'una xarxa de més de 400 entitats socials de tota Espanya en col·laboració amb centres educatius i administracions públiques, "la qual cosa permet adaptar el suport a les necessitats específiques de cada territori i família".
COMENÇAR EL CURS EN IGUALTAT
El programa inclou el lliurament de kits de material escolar adaptats a les diferents etapes educatives per "alleujar la despesa familiar i fomentar la motivació dels menors en el seu retorn a les aules", i cada lot inclou una motxilla i el material bàsic.
També pretén reforçar les competències escolars, millorar l'autoestima, potenciar l'autonomia en l'aprenentatge i contribuir a la inclusió social dels nens i joves que més ho necessiten