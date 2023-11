Fundació la Caixa recolza 33 investigacions sobre salut a Espanya i Portugal amb 25,3 milions

Entrega a Barcelona les ajudes de la VI convocatòria CaixaResearch d'Investigació en Salut



BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

Fundació la Caixa ha lliurat aquest dijous a Barcelona 25,3 milions d'euros en ajudes repartits en 33 projectes d'investigació en biomedicina i salut que es desenvoluparan els propers tres anys en centres, hospitals i universitats d'Espanya (22) i Portugal (11).

La VI convocatòria CaixaResearch d'Investigació en Salut 2023 atorga ajudes de fins a 500.000 euros (per a projectes d'1 organització) o fins a 1 milió (per a consorcis de 2 a 5 organitzacions), informa la Fundació aquest dijous en un comunicat.

De les 493 propostes presentades, se n'han seleccionat projectes de malalties infeccioses (8), neurociències (7), malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades (7), oncologia (6) i tecnologies sobre aquests camps (5).

Les ajudes de Fundació la Caixa s'atorguen en col·laboració amb Fundação para a Ciência i a Tecnologia (FCT) del Govern de Portugal (aporta 3,7 milions a 5 dels 11 projectes portuguesos) i amb Fundació Luzón (cosubvenciona un projecte sobre Ela).

ANTONIO VILA BERTRÁN

El director general de Fundació la Caixa, Antonio Vila Bertrán, ha destacat que la ciència ajuda a construir la societat del coneixement però també és "clau per millorar la qualitat de vida d'aquells qui més ho necessiten".

També han assistit a l'acte, en el Museu de la Ciència Cosmocaixa, el president del comitè científic de la Fundació, Javier Solana, i el director de Relacions amb Institucions d'Investigació i Salut de la fundació, Ignasi López.

Les convocatòries del programa, iniciades l'any 2018, sumen 120,5 milions per a 171 projectes (117 liderats per equips espanyols i 54 portuguesos).

ELS 33 PROJECTES

Els 33 projectes són combatre la resistència als antibiòtics de les superbactèries; medicina de precisió guiada genòmicament per tractar millor la metàstasi cerebral; trobar biomarcadors per predir recaigudes en leucèmia linfoblàstica aguda; propietats regeneratives de cèl·lules endotelials que afavoreixen la formació de gots sanguinis; alteracions del metabolisme cel·lular en Ela; i l'oxigen suplementari com a possible tractament de la tromboembòlia pulmonar aguda.

D'altres són millorar el transport d'antibiòtics via membrana cel·lular; la proteïna Rank per tractar el càncer de mama; glòbuls vermells de laboratori contra l'anèmia falciforme; combatre l'expansió de malalties infeccioses transmeses per mosquit; mecanismes moleculars en la generació de limfòcits T i implicacions en la resposta immunitària; una molècula de la microbiota intestinal contra l'aterosclerosi; metàstasi i coevolució amb el sistema immune.

També hi ha projectes d'estratègia de salut connectada per prevenir suïcidis de persones en risc; diagnòstic i tractament precoços del càncer de pàncrees; dispositiu sense fil que afavoreix regenerar teixit després d'una lesió medul·lar; la biologia de Plasmodium contra la malària; influència del menjar i la microbiota en la funció cerebral i el comportament; mutacions que afavoreixen la transmissió de verola del mico entre humans; i les cèl·lules de micròglia per reduir efectes secundaris de l'ictus.

A més, s'estudiarà l'efecte de la leucèmia en el sistema immunitari; estudis genètics per millorar el diagnòstic i tractament de la miocardiopatia hipertròfica; dispositiu portàtil per al diagnòstic massiu de malària; combatre la resistència a antibiòtics en bacteris grampositius; la iniciació de la resposta immunitària contra patògens; sensors per controlar dosis en radioteràpia Flash; medicina personalitzada que millori el diagnòstic precoç de la hipercolesterolèmia familiar; vincle cànnabis-trastorn psicòtic; i com persones amb Tea perceben la intensitat d'estímuls sensorials.

Els restants són microscopia per desxifrar l'activació de la resposta immunitària intervinguda per la mort cel·lular inmunogènica; diana terapèutica que redueixi la inflamació i previngui la malaltia cardiovascular; esclarir i controlar la comunicació intercel·lular per a la regeneració cerebral després d'una lesió; i regulació immunitària del múscul esquelètic per millorar la salut metabòlica i la resposta a l'exercici en la vellesa.