Fundació La Caixa aporta 50.000 euros a la iniciativa solidària Magic Line per al Sant Joan de Déu

DAVID CAMPOS-FUNDACIÓN LA CAIXA
BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
La Fundació La Caixa ha aportat 50.000 euros a la caminada solidària Magic Line Sant Joan de Déu, una iniciativa a favor de les persones en situació de vulnerabilitat que enguany ha reunit més de 12.000 participants a diferents punts d'Espanya, amb una recaptació prevista superior als 350.000 euros.
Més de 900 treballadors de CaixaBank a Barcelona i els seus familiars, organitzats en 50 equips, van participar diumenge en la 13a edició de la Magic Line Sant Joan de Déu, que consolida l'entitat com l'organització amb la mobilització de grups més gran en la cita barcelonina.
L'aportació de Fundació La Caixa, xifrada en 50.000 euros, se suma a 25.000 euros més recaptats directament pels participants impulsats per la Direcció Territorial de CaixaBank a Barcelona, la qual cosa eleva la contribució total vinculada a l'entitat a 75.000 euros.
RUTA URBANA
Els participants van recórrer una ruta urbana de 9 quilòmetres per Montjuïc, amb sortida des del HUB Experience 1 de CaixaBank i arribada a les fonts de Montjuïc, punt final d'una jornada solidària que per primera vegada va concentrar totes les rutes de Barcelona en aquest conegut enclavament.
La Magic Line Sant Joan de Déu es va celebrar simultàniament a Barcelona, Lleida, Mallorca i Las Palmas de Gran Canària, a més d'altres localitats amb activitats complementàries, i preveu superar enguany els 350.000 euros de recaptació per finançar programes socials i sanitaris destinats a persones vulnerables.
MES SOCIAL DE CAIXABANK
La participació en aquesta iniciativa marca a més l'inici del Mes Social de CaixaBank a Barcelona, que durant el maig desenvoluparà més de 450 activitats solidàries a la província per fomentar el voluntariat ciutadà.
Des que es va crear el 2014, la Magic Line Sant Joan de Déu ha recaptat prop de 4 milions d'euros, destinats a més de 400 projectes socials i sanitaris que han beneficiat més de 160.000 persones.