La Fundació Bofill passa a dir-se Equitat.org com una "declaració d'intencions"

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Jaume Bofill, fundada el 1969, ha passat a dir-se a partir d'aquest dimarts Equitat.org com una "declaració d'intencions" i continuarà centrada en l'educació, informa en un comunicat.
L'entitat, fundada per Teresa Roca i Josep Maria Vilaseca, incorpora l'equitat en el nom per "reivindicar explícitament una educació de qualitat i oportunitats reals per a tothom en un context de més complexitat social i polarització".
El director de la fundació, Ismael Palacín, ha afirmat que fa 57 anys que l'entitat treballa per l'equitat i que l'han volgut posar en el nom: "L'equitat és irrenunciable, indispensable per a la democràcia, per al progrés i per a l'excel·lència d'un país".