La Fundació Bofill creu que l'abandonament escolar prematur "s'estanca" a Catalunya i demana compromís

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Bofill ha considerat que l'abandonament escolar prematur "s'estanca" a Catalunya, després d'arribar al 13,5%, una xifra que és la mínima registrada fins ara, i ha instat la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat a assumir un compromís amb el Pla d'acció contra l'abandonament escolar.
En un comunicat aquest dimecres, ha valorat positivament que l'abandonament escolar prematur hagi arribat a aquest mínim, i la referent de la fundació en abandonament escolar prematur, Elena Sintes, creu que "si el sistema actua, l'abandonament escolar es redueix i més joves continuen estudiant".
L'entitat creu que es demostra que arribar a l'objectiu del 9% per al 2030 fixat per la Unió Europea "requereix polítiques focalitzades en els col·lectius més vulnerables i els centres que concentren més abandonament escolar, una quarta part del total".
Tot i així, adverteix que fer un nou salt qualitatiu en la reducció i acostar-se a l'objectiu del 9% "serà cada vegada més complicat".
Torna a insistir en mesures com un sistema d'identificació precoç del risc d'abandonament, en col·laboració amb els municipis; prioritzar recursos destinats als centres amb alts nivells d'abandonament i vulnerabilitat, i "garantir que la manca de recursos econòmics no sigui una barrera per estudiar", entre d'altres.