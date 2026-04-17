La Fundació Bassat, guardonada pel foment de les arts visuals en els Premis GAC 2026

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Carmen & Lluís Bassat rebrà la segona edició del premi al Foment de les Arts Visuals, atorgat per l'organització dels Premis GAC 2026, integrada per Galeries d'Art de Catalunya (GAC) i Art Barcelona.
El lliurament serà el 26 de maig durant la 19a Nit del Galerisme, al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), i amb aquest guardó es reconeix el "paper determinant de la Fundació en la projecció de l'art i el talent", informa GAC en un comunicat aquest divendres.
Pel president del comitè organitzador dels Premis GAC, Benito Padilla, aquest reconeixement destaca "una plataforma d'extraordinària importància en el mapa artístic de Catalunya, tant per a la difusió de l'art i els artistes, com per la seva capacitat de dinamització del sistema cultural".