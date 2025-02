La Fundació Banc dels Aliments incorpora Francina Alsina i Rafael Ribó

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Banc dels Aliments ha incorporat l'expresidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, com a membre del Patronat i l'ex-síndic de greuges de Catalunya Rafael Ribó com a col·laborador del president de la fundació.

Alsina és vocal del Patronat, expresidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i membre de la junta directiva de la Taula del Tercer Sector Social des del 2007, que va presidir entre 2017 i 2024.

La nova patrona ha assegurat que formar part del Patronat és una oportunitat per aportar la seva experiència en l'àmbit social i del voluntariat a una institució tan coneguda com el Banc dels Aliments, col·laborant en la seva "transformació" per donar més servei a la xarxa d'entitats amb les que treballa.

Per la seva banda, Ribó ha estat diputat al Parlament de Catalunya i a les Corts Generals, a més de síndic de greuges de Catalunya entre 2004 i 2022, i actualment presideix la Fundació Ulls del Món.

Ribó ha destacat que la col·laboració amb la presidència del Banc dels Aliments ajudarà a "afrontar" els nous reptes que té l'entitat, aportant la seva experiència en les esfera pública i social.