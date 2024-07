Fundació Ajuda i Esperança atén 8.000 joves en crisi emocional a través del servei de xat en 2023

El Telèfon de l'Esperança porta actiu 55 anys



BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Ajuda i Esperança ha atès 8.000 converses d'adolescents i joves en situació de crisi emocional mitjançant els serveis de xat en 2023, ha informat aquest dijous en un comunicat.

És una de les dades que inclou la quarta edició de 'L'Observatori de l'Esperança', una publicació elaborada en col·laboració amb la Fundació La Caixa i dirigida pel sociòleg Oriol Homs.

El document analitza les dades recollides en els serveis que ofereix l'entitat a la ciutadania: el Telèfon de l'Esperança (93 414 48 48), el Telèfon de Prevenció del Suïcidi (900 925 555), el Xat de Suport Emocional per a Joves (679 33 33 63) i el xat de suport Obro Feel (680 354 155).

Les 8.000 converses ateses en els dos xats, dirigits a persones entre 14 i 29 anys, sumen més de 150.000 missatges consolidant així aquesta via de contacte com la "més eficient per atendre de manera immediata el malestar emocional dels joves".

PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI

El Telèfon de l'Esperança, actiu des de fa 55 anys, va acumular 27.583 trucades ateses durant 2023 reafirmant-se com "l'eina principal per donar resposta a la solitud no desitjada entri persones adultes i gent gran".

En 2023, el Telèfon de Prevenció del Suïcidi va atendre 3.930 trucades, la majoria d'elles corresponien a persones amb ideació suïcida (79,22% del total), seguides de les realitzades per familiars o amics preocupats per algú del seu entorn (17,97%).

Des de la creació del Telèfon de Prevenció del Suïcidi en 2020, aquest servei acumula més de 16.800 trucades i, en 2023, va rescatar "de manera activa" a 29 persones en suïcidi imminent o en curs activant els serveis públics d'emergències.

ATENCIÓ 24 HORES

En total, tots els serveis de la Fundació Ajuda i Esperança sumen al llarg de 2023 prop de 40.000 trucades i converses de xat, ateses per un equip de voluntariat constituït per més de 400 persones formades i supervisades per professionals de la salut mental.

La Fundació Ajuda i Esperança és una entitat sense ànim de lucre dedicada a l'acompanyament emocional per via línia telefònica o xat disponible tots els dies de la setmana les 24 hores.

A la presentació del 4 'Observatori de l'Esperança', han assistit el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, la diputada de salut pública de la Diputació de Barcelona, Gemma Tarafa, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva i la presidenta de la Fundació Ajuda i Esperança, Esperança Esteve.