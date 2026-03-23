La Fúmiga s'acomiada amb 'La gent de la Mediterrània', una col·laboració amb més de 50 artistes

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
La banda La Fúmiga, que va anunciar la seva retirada a l'octubre, ha publicat 'La gent de la Mediterrània', una cançó en què col·laboren més de 50 artistes de Catalunya i la Comunitat Valenciana "com a comiat del grup".
El tema inclou les veus de Figa Flawas, Els Amics dels Arts, The Tyets, Els Catarres, Miki Núñez, Nebulossa, Samantha, La Casa Azul, La Pegatina, Doctor Prats, Arde Bogotá i En Tol Sarmiento, entre d'altres, informa la discogràfica Halley Records en un comunicat aquest dilluns.
Amb aquest single, els valencians volen recuperar l'esperit inicial de la banda, que reivindica "les arrels, la identitat i la riquesa d'un patrimoni cultural i lingüístic compartit a banda i banda del Mediterrani".