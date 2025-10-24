Publicat 24/10/2025 17:17

La Fúmiga publica 'Gràcies per tant', amb la qual s'acomiada del seu públic

La Fúmiga en una imatge promocional
HALLEY RECORDS

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -

La banda valenciana La Fúmiga ha publicat 'Gràcies per tant', cançó amb la qual s'acomiada del seu públic després d'anunciar que es retiren fa dues setmanes.

El tema és una belada pop "carregada de llum, nostàlgia i gratitud" que sintetitza l'esperit col·lectiu i vitalista del grup, informa la discogràfica Halley Records en un comunicat d'aquest divendres.

La Fúmiga s'acomiadarà dels escenaris amb concerts dobles al Sant Jordi Club de Barcelona i el Roig Arena de València, el 16 i 17 d'octubre i el 30 i 31 d'octubre del 2026, respectivament.

Contador

Contingut patrocinat