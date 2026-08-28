La Fúmiga anuncia un tercer concert de comiat a Barcelona el 18 d'octubre

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El grup de música valencià 'La Fúmiga' ha anunciat que s'acomiadarà per sempre de Barcelona amb un tercer concert el diumenge 18 d'octubre en horari matinal al Sant Jordi Club, on ja portava dos 'sold out' les nits del 16 i 17 d'octubre.
Els seguidors de la banda demanaven aquest tercer concert després que les entrades per a les dues nits previstes s'esgotessin molt de pressa, amb la venta de 23.000 entrades entre el Sant Jordi Club i el Roig Arena de València en menys d'una hora, ha informat la discogràfica Halley Records en un comunicat aquest divendres.
Amb 46.000 entrades venudes entre les 2 ciutats, La Fúmiga cantarà les cançons de 'Tot S'acaba', el vinil que recull els seus majors èxits dels últims anys.