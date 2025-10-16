La Fúmiga anuncia un segon concert al Sant Jordi Club de Barcelona el 2026

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup valencià La Fúmiga ha anunciat un segon concert al Sant Jordi Club de Barcelona l'octubre del 2026, després d'exhaurir les entrades del primer, informa aquest dijous la discogràfica Halley Records.
La banda, que ha anunciat el seu comiat dels escenaris, actuarà el 16 d'octubre al Sant Jordi Club de Barcelona després d'exhaurir les del 17 d'octubre, i les entrades es posaran a la venda aquest divendres.
La Fúmiga també farà dos concerts al Roig Arena de València, després de canviar la data original del 24 d'octubre pels dies 30 i 31 d'octubre.