La Fúmiga actuarà el 17 d'abril en el Festival Strenes de Girona

GIRONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El grup valencià La Fúmiga actuarà el 17 d'abril del 2026 en el Festival Strenes de Girona en la seva gira de comiat, informen aquest dilluns el festival i la Fundació Cultural El Foment, que coorganitzen l'actuació.
El concert de La Fúmiga dins la gira 'L'últim abraç' serà a la sala La Mirona de Salt, comptarà amb Juls com a telonera, i les entrades es posen a la venda aquest dilluns.
Aquesta actuació de la banda valenciana en el Festival Strenes s'afegeix a les ja anunciades de Maria Arnal, Pastora, La Ludwig Band, Lax'n'Busto, Ginestà, Luz Casal, Els Amics de les Arts i Buhos, entre d'altres.