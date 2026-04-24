Una fuita de metanol a Montmeló (Barcelona) obliga al confinament en un radi de 200 metres

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha informat que una fuita de metanol a l'empresa Ecomotion de Montmeló (Barcelona) obliga al confinament de totes les persones que es trobin en un radi de 200 metres.
Ho ha dit en un missatge a 'X' aquest divendres, recollit per Europa Press, en el qual afirma que s'ha posat en alerta el pla Plaseqcat, per a emergències químiques, per aquesta fuita i que els serveis d'emergència estan en el lloc dels fets treballant-hi.
D'altra banda, adverteix que les persones que es trobin fora del radi de confinament obligatori però notin molèsties també han de confinar-se; i demana tancar portes, finestres i sistemes de climatització, i que, en cas d'emergència, es truqui al 112.