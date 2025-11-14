Una fuita de gas al carrer Galileu de Barcelona obliga a confinar veïns i botigues de la zona

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La perforació d'una canonada de gas aquest divendres al matí al carrer Galileu 18, del districte barceloní de Sants, ha provocat una fuita que ha obligat a confinar els veïns i botigues de la zona, informen fonts municipals a Europa Press.
Segons ha avançat Betevé, els fets s'han produït cap a les 12.00 hores i els Bombers de Barcelona s'hi han desplaçat amb quatre dotacions per taponar la fuita provisionalment fins l'arribada de la companyia de gas, que ja treballa per arreglar-la.
Protecció Civil ha informat en un comunicat a X recollit per Europa Press que el telèfon 112 ha rebut l'avís que uns operaris han perforat la canonada, raó per la qual s'ha posat en prealerta el pla Procicat.