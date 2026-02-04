Una fuita d'aigua de "grans magnituds" obliga a suspendre les vistes judicials a Rubí (Barcelona)

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del tribunal d'instància de Rubí (Barcelona), Raquel Abarca, ha anunciat aquest dimecres la suspensió de les vistes judicials previstes els dies 4, 5 i 6 de febrer per "una fuita d'aigua de grans magnituds" que afecta l'edifici principal, al carrer Pere Esmendia 15.
En un comunicat recollit per Europa Press, la presidenta detalla que la fuita, que s'ha produït a la segona planta de l'edifici principal de la seu judicial, ha provocat filtracions a les diferents sales que han afectat "greument" el sostre, plaques i sistemes informàtics, entre altres espais.
Aquesta situació impedeix el correcte funcionament de les activitats judicials, atès que la seguretat de les persones es podria veure "greument afectada", raó per la qual ha acordat suspendre les vistes davant la previsió que la incidència no es pugui solucionar en un dia.