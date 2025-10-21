Fugit a l'estranger l'home que va apunyalar un menor en un pis de l'Eixample de Barcelona

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra tenen identificat el presumpte autor d'un apunyalament a un menor dimecres passat en un pis del carrer Tamarit de l'Eixample de Barcelona, que podria haver fugit en un país estranger, informen fonts coneixedores del cas a Europa Press.
Per això, la policia catalana ha activat els mecanismes de cooperació internacional per poder arrestar l'autor, tot i que l'ordre de detenció no s'ha emès encara.
Els fets van tenir lloc el passat 15 d'octubre cap a les 14.00 hores, quan diverses patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van anar al número 128 del carrer Tamarit després de rebre l'avís per una presumpta agressió amb arma blanca.
Minuts més tard, el SEM va traslladar el ferit a l'hospital i els Mossos van interrogar diversos testimonis per esclarir els fets.
A més, els agents també van buscar a l'interior de contenidors d'escombraries per mirar de localitzar la possible arma amb la qual es va efectuar l'agressió.