Es fuga un pres condemnat per assassinat durant una sortida programada a Tarragona

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
TARRAGONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra busquen un pres que complia condemna a la presó de Mas d'Enric de Tarragona per un delicte d'assassinat que s'ha fugat aquest dijous d'un restaurant de menjar ràpid aprofitant una sortida programada del centre penitenciari, han explicat fonts coneixedores a Europa Press.
Segons ha confirmat Europa Press i ha avançat el 'Diari de Tarragona', el pres es trobava amb quatre interns més i amb educadors de la presó, ha dit que anava al lavabo i s'ha escapat per la porta d'emergència.
Es tracta d'un reclús que ja havia realitzat altres sortides programades i no se li considera conflictiu, segons han explicat les mateixes fonts coneixedores.