'Frontera' de Judith Colell guanya el Premi Gaudí a millor pel·lícula

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La pel·lícula 'Frontera', de Judith Colell, s'ha alçat amb el Premi Gaudí a millor pel·lícula, en la gala que se celebra aquest diumenge en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Era una categoria en què hi optaven 'Esmorza amb mi', d'Iván Morales; 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart, 'Molt lluny' de Gerard Oms, i 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera.
'Frontera' també s'ha portat el premi del públic a millor pel·lícula, el de millor vestuari i el de millor actriu secundària per a Bruna Cusí.
La directora, també presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, i la pel·lícula de la qual tracta sobre les fronteres, ha dedicat el premi a totes aquelles persones que busquen refugi.
Ha advocat perquè el cinema "ajudi a no girar la mirada" davant de la situació actual.