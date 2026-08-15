La frontera de Ceuta, en calma després d'un reforç històric de les autoritats marroquines

MADRID 15 ago. (EUROPA PRESS) -
La frontera del Tarajal es troba en calma des de primera hora del matí d'aquest dissabte. Les autoritats marroquines han desplegat un dispositiu de seguretat sense precedents per evitar la nova entrada massiva a Ceuta promoguda en xarxes socials per aquest 15 d'agost.
La Marina Real marroquina ha activat sis embarcacions semirígides al mar. En terra, milers d'agents de les Forces Auxiliars controlen el perímetre fronterer, recolzats per efectius de la Gendarmeria, que protegeixen la zona de la muntanya.
El Marroc compta també amb una nova barrera metàl·lica d'uns quatre metres d'altura en les proximitats de la frontera. Les concertines han estat instal·lades des de principis d'aquesta setmana, i s'ha aixecat en la via que connecta Fnideq amb el pas fronterer de Ceuta i busca impedir que possibles concentracions de persones puguin aproximar-se directament a l'entorn fronterer.
El dispositiu no s'ha limitat al perímetre fronterer. Segons han informat els mitjans de comunicació marroquins i ha pogut confirmar Europa Press, els controls s'han estès fins a la localitat més propera a la frontera, Castillejos, a uns dos quilòmetres del perímetre marroquí. Allí s'ha establert un primer filtre de seguretat.
"Castillejos està presa pels militars i els gendarmes", ha assegurat un de Ceuta que ha viatjat al Marroc aquests dies enrere.
REFORÇ TAMBÉ DES D'ESPANYA
En paral·lel, el desplegament en el costat espanyol també es manté des de la passada nit. El Servei Marítim de la Guàrdia Civil es troba en el mar amb les seves embarcacions, mentre en terra controlen la frontera tant militars com a agents de la Policia Nacional.
El reforç en tots dos costats es produeix després que el 30 de juliol es produís l'entrada massiva de 80.000 persones, segons ha referit la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la seva visita a Ceuta dimecres passat.
El desplegament es deu, a més, a les crides que han circulat en xarxes socials sobre un possible nou intent d'entrada al voltant del 15 d'agost. No obstant això, la informació difosa en xarxes no permet confirmar que vagi a produir-se una nova arribada massiva.