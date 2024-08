Francesc Xavier Vila defensa que "la política lingüística ha de treballar en tots els àmbits"

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

El fins ara secretari general de Política Lingüística del Govern d'ERC, Francesc Xavier Vila, que aquest dilluns prendrà possessió com a titular de la nova conselleria creada per a aquesta matèria pel president Salvador Illa (PSC), ha defensat que "la política lingüística ha de treballar en tots els àmbits".

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha afirmat que una de les primeres mesures que durà a terme com a conseller serà "tancar el Pacte Nacional per la Llengua i incorporar-lo al programa de Govern", incloent així una sèrie de mesures que considera molt importants, textualment.

Així mateix, ha apuntat que el nou Executiu català continuarà amb el foment del català en el sector audiovisual, i ha sostingut que la nova creació de la Conselleria de Política Lingüística els permetrà arribar "directament a tots els àmbits".

Ha destacat el desplegament del departament dins d'una societat "que està creixent demogràficament, acollint a molta gent que ha de tenir accés a la llengua", i en la qual s'ha d'incorporar a nous parlants, no només coneixedors de la llengua, sinó usuaris, en les seves paraules.

Ha explicat que Illa el va trucar aquest diumenge per proposar-li ocupar el lloc de titular d'aquesta nova Conselleria, i en preguntar-li per si es considera independentista ha respost afirmativament.