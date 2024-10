Francesc Xavier Vila defensa la "incorporació massiva" de castellanoparlants al català

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha defensat la "incorporació massiva" de castellanoparlants al català, als qui creu que cal convidar a parlar-lo, ja que són els únics monolingües de Catalunya.

"Si hi ha monolingüisme és el d'aquest gairebé 24% de la població que no utilitza mai, mai, mai el català", ha assenyalat en una entrevista d'aquest dilluns a el diari 'Ara' recollida per Europa Press, on ha sostingut que el català ha de ser la llengua normal d'ús en les institucions però que s'ha de respectar l'ús del castellà.

Per a Vila, és necessari dir que la manera que haurien de tenir els catalans per identificar-se com a tal en un món globalitzat és la llengua, un discurs que, creu, pot entendre tothom: "Si vols formar part de l'equip local, has d'incorporar el repertori lingüístic de la gent local".

Sobre el català a les escoles, ha apreciat que "molts docents s'han sentit cohibits a l'hora de promoure la llengua" en els seus respectius centres, i ha apuntat que és necessari ajudar a aquests a alinear els seus projectes lingüístics amb el model d'escola catalana, així com a incrementar el treball de la llengua oral perquè no es reprodueixin les pautes de minorització que, al seu judici, es produeixen fora de les aules.

Respecte a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 25% de castellà a les aules, ha afirmat que si bé la Generalitat contempla tots els escenaris possibles, no creuen que siguin negatius, "bàsicament perquè els mateixos experts del Consell d'Europa ho estan dient".