Francesc Torralba, ratificat com a president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha ratificat el nomenament del teòleg i filòsof Francesc Torralba com a president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, i de Ramon Bassas com a director general d'Afers Religiosos.

En un comunicat aquest dimarts, la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha detallat que el conseller, Ramon Espadaler, es va reunir dilluns amb Torralba i Bassas, "pocs dies després de la signatura de la Resolució de ratificació del president i de nomenament dels membres del Consell Asessor".

Amb aquesta resolució es ratifica el nomenament de Torralba i de 12 membres més, i també es preveu la incorporació de dues noves membres del Consell: la germana Margarida Bofarull, religiosa del Sagrat Cor i metge, i l'advocada Sílvia Grau, membre del Gabinet Jurídic de la Generalitat i de la Comissió Assessora de Llibertat Religiosa.

El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa queda constituït per un total de 15 persones, 9 dones i 6 homes, vinculats a diferents àmbits socials i acadèmics i amb creences religioses i opinions de consciència diverses.

Aquest consell és un òrgan col·legiat que assessora el departament competent en matèria d'assumptes religiosos en la implementació de les polítiques relatives a aquests afers i relacionades amb les esglésies, confessions i comunitats que tenen activitat a Catalunya.