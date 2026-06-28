Onze morts després d'estavellar-se una avioneta a França

PREFECTURA DE MEURTHE Y MOSELA - Arxiu
MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -
Onze persones han mort aquest diumenge després d'estavellar-se una avioneta de salts en paracaigudes a la localitat de Tomblaine, als afores de Nancy, en el nord-est de França.
La Prefectura del departament de Meurthe i Mosela ha informat de l'incident i del balanç de víctimes, entre les quals estan el pilot, cinc instructors i cinc persones que tenien previst realitzar un salt en paracaigudes en tàndem. L'accident no ha provocat víctimes en terra.
La prefectura ha activat el Centre d'Operacions Departamental (COD) i s'espera el desplaçament a la zona del ministre de l'Interior, Laurent Nuñez.
L'incident ha ocorregut entorn de les 11.00 hores, després de desenganxar l'aparell de l'aeròdrom de Nancy-Essey. La Policia ha demanat en un comunicat publicat en xarxes socials que s'"eviti absolutament" la zona del carrer Salvador Allende de la localitat i que no s'acudeixi allà "per deixar lliure l'accés als serveis d'emergència i a les forces de l'ordre".