França.- Mor la cantant Françoise Hardy, icona de la música francesa, als 80 anys

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La cantautora, model i actriu Françoise Hardy, icona de la música francesa en la dècada dels 60, ha mort aquest dimarts als 80 anys, segons ha informat el seu propi fill, Thomas Dutronc, en un missatge que ha publicat a Instagram.

Va ser una de les primeres cantants pop francesa a fer-se coneguda fora de les fronteres gal·les i una de les màximes representants de l'onada 'yé-yé'.

El 1962 va enregistrar 'Tout les garçons et les filles', el single amb què va aconseguir una gran popularitat i que s'ha considerat himne generacional de què s'han venut milions de còpies. Aquell mateix any també va publicar altres dels senzills més coneguts, com a 'J'suis daccord' i 'Le temps de l'amour'.

Un any després va participar en el Festival d'Eurovisió representant Mònaco amb la cançó 'L'amour s'en va', aconseguint la cinquena posició. Com a model també va ser musa de dissenyadors com André Courrèges i Paco Rabanne.

La cantant francesa va fer cinema ,amb pel·lícules com 'Un castell de Suècia', 'Què tal, Pussycat?' i 'Grand Prix', entre els títols més destacats.

VA REIVINDICAR L'EUTANÀSIA

Des de fa més de vint anys, l'emblemàtica cantautora patia un càncer del sistema limfàtic i de faringe, els efectes secundaris de la qual de la ràdio i immunoteràpia van provocar que els seus dies "fossin un infern", segons va declarar en una entrevista.

Des d'aleshores, va defensar públicament la regularització de l'eutanàsia a França i es va dirigir fins i tot a Emmanuel Macron en una tribuna de premsa per reclamar una mort digna i legal.