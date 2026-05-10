França confirma que un dels repatriats del 'MV Hondius' té "símptomes" d'hantavirus

MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
El primer ministre de França, Sébastien Lecornu, ha anunciat aquest diumenge que un dels cinc dels francesos repatriats des del creuer 'MV Hondius', lloc d'un brot d'hantavirus, ha desenvolupat "símptomes" durant el viatge de tornada des d'Espanya.
"Cinc dels nostres compatriotes que viatjaven en l' 'MV Hondius', origen del brot d'hantavirus, han estat repatriats a França. Un d'ells va desenvolupar símptomes durant el vol de repatriació", ha anunciat el primer ministre en xarxes socials.
Lecornu ha afegit que els cinc passatgers "han estat posats immediatament en estricte aïllament fins a un altre avís". Tots ells "estan rebent atenció mèdica i se'ls realitzaran proves i una avaluació de salut".
El primer ministre, a més, ha anunciat que aquesta nit emetrà un decret per posar en pràctica "les mesures d'aïllament adequades per als contactes propers i per protegir la població en general".
La ministra de Salut, Stéphanie Rist, es dirigirà a la població aquesta nit per explicar els passos a seguir, afegeix el missatge de Lecornu.