El fotoperiodista Kim Manresa, Premi Miravisions d'Honor 2026

LLEIDA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
El fotoperiodista barceloní Kim Manresa rebrà el Premi Miravisions d'Honor 2026 durant les 7 Jornades Miravisions de fotoperiodisme que organitza 'La Mira' del 23 al 25 d'octubre a Juneda (Lleida).
Ha estat reconegut per la seva "tasca compromesa amb els problemes socials i els drets humans", amb treballs dedicats als nens esclaus i a l'ablació genital femenina, informa 'La Mira' en un comunicat.
Les jornades Miravisions comptaran amb una exposició de Kim Manresa amb una mostra del seu treball periodístic i tindran el fotoperiodista italoamericà Alessandro Cosmelli com a convidat internacional.