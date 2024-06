La fotògrafa Sarah Moon protagonitza una exposició a la Fundació Foto Colectania de Barcelona

BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

La Fundació Foto Colectania de Barcelona recorre en una exposició la trajectòria de la fotògrafa Sarah Moon a través de més de 80 instantànies que capturen moments onírics i enigmàtics que transcendeixen la realitat.

La mostra 'El temps s'atura', que es podrà veure a la sala barcelonina des de dijous fins al 22 de desembre, ofereix un recorregut proposat per la mateixa autora, ha informat la fundació aquest dimecres en un comunicat.

Nascuda el 1941, Marielle Warin va començar la seva carrera en els anys 60 com a model a Londres i París, posant per a reconeguts fotògrafs com Irving Penn i Guy Bourdin, però la seva passió sempre va estar darrere la càmera, i a principis dels anys 70 va decidir passar-se a la fotografia, adoptant el nom de Sarah Moon.

Les seves imatges, en lloc de ser explícitament sensuals, eren misterioses i etèries, i el seu treball va cridar l'atenció de la indústria de la moda i la publicitat, i va començar a treballar amb marques icòniques com Cacharel, Chanel o Dior, i el 1972 va esdevenir la primera dona a signar el calendari Pirelli.

La mostra és una 'carta blanca' a la mateixa Moon amb una selecció d'obres que inclou fotografies, llibres i cinc pel·lícules i que revela l'habilitat de la fotògrafa per captar l'essència dels seus subjectes, independentment de la seva naturalesa i capacitat per transformar la realitat a través de la càmera.

'El temps s'atura' és un viatge a través de l'univers artístic de Sarah Moon, ple de misteri, bellesa i poesies, i convida a veure el món des d'una perspectiva diferent, a qüestionar la realitat i a explorar els límits de la imaginació.