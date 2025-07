La fotògrafa catalana Ariadna Arnés, seleccionada per exposar en un festival a Nova York

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La fotògrafa catalana Ariadna Arnés ha estat seleccionada per exposar tres de les seves obres en el NFT.NYC 2025, a Nova York (Estats Units), el festival "més rellevant a nivell internacional" dedicat a l'art creat amb noves tecnologies i els NFT ('non-fungible token').

L'esdeveniment reunirà artistes, col·leccionistes i creadors de més de 100 països i comptarà amb exposicions, xerrades i activitats sobre creativitat digital, innovació tecnològica i noves formes d'expressió artística, informa l'artista en un comunicat aquest dijous.

Tres de les obres d'Arnés --'The quiet shatter', 'The silent beat' i 'The weight of a tear'-- s'estan projectant "simultàniament" a Brooklyn, en un camió que circula per Manhattan i en una galeria del World Trade Center.