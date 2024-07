Foto Colectania de Barcelona acostarà la fotografia espanyola en una exposició a Miami (EUA)

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Foto Colectania de Barcelona i The Margulies Collection at The Warehouse han acordat col·laborar per presentar a Miami (Estats Units) l'exposició 'Beyond the Single Image. Spanish Photography from the Foto Colectania Collection', un recorregut per la col·lecció de fotografia espanyola i portuguesa de Foto Colectania.

La mostra forma part de la programació de la fira Art Basel Miami Beach i estarà oberta del 13 de novembre fins al 26 d'abril del 2025, i el president i fundador de Foto Colectania, Mario Rotllant, ha destacat que aquesta exposició "mostra la col·lecció a nivell internacional i dona visibilitat als autors espanyols i portuguesos dels últims 70 anys", ha informat la fundació aquest dilluns en un comunicat.

L'exposició, comissariada per Carles Guerra, inclou prop de 150 obres de 36 autors i està estructurada temàticament en 20 seqüències agrupades en 10 blocs, que recreen una dialèctica entre una imatge i el que es podria qualificar com un desenvolupament alternatiu dels esdeveniments a partir de seqüències fotogràfiques.