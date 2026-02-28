El Fòrum Català per la Pau tanca el procés de la primera política pública de pau de Catalunya

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El Fòrum Català per la Pau ha tancat avui un procés participatiu de dos anys, en què s'ha realitzat la primera política pública de pau de Catalunya, implicant a més de 500 persones i a una centena d'entitats en el debat, segons ha informat aquest dissabte mitjançant un comunicat.
El procés ha recollit 913 propostes en 36 sessions territorials, xifres que, segons el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, "reflecteixen la pluralitat de la societat catalana i la diversitat d'enfocaments sobre la pau".
El Consell Català de Foment per la Pau ha lliurat al Govern el document resultant del procés; ara, el pla serà revisat abans de ser presentat en el Parlament de Catalunya per a la seva aprovació.
Les 913 propostes recollides han abastat temes com a conflictes, violència, seguretat i drets humans, així com els debats han permès establir un diagnòstic sobre els reptes de la pau a nivell local i global.
L'acte de clausura ha comptat amb intervencions de figures com la presidenta del Consell Català de Foment de la Pau, Mar Benseny, a més de l'organització de tallers temàtics sobre temes com la lluita contra els discursos d'odi i la crisi climàtica.