Forta presència policial a la plaça Espanya de Barcelona per una nova convocatòria de joves per les xarxes

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desplegat un fort dispositiu policial aquest dilluns a la tarda al voltant de la plaça Espanya de Barcelona davant una eventual convocatòria per les xarxes socials de joves, tal com es va produir dissabte passat a la tarda.
Furgonetes d'ordre públic s'han situat als accessos de la plaça i els efectius policials han identificat diverses persones, si bé no hi ha presència de joves ni afectacions en el trànsit.
No obstant això, diversos establiments comercials del carrer Creu Coberta han abaixat les persianes per por que la convocatòria (difosa a través de diversos comptes de xarxes socials) acabi com la de dissabte, que es va saldar amb 130 detinguts i una trentena de negocis que van patir danys o saquejos.
Per tot plegat, alguns han cobert amb paper els aparadors per ocultar el que hi ha a l'interior.
A més de la convocatòria d'aquest dilluns, per les xarxes socials se n'ha difós una altra, d'estètica similar a la de dissabte, en la qual s'encoratja els joves a reunir-se novament a la plaça Catalunya el 31 d'octubre, coincidint amb Halloween.