El fort vent impedeix que els avions dels bombers operin en l'incendi de Portbou (Girona)

Hi treballen dos helicòpters amb bombardejos "molt quirúrgics"



GIRONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, ha explicat que els avions d'ala fixa dels Bombers de la Generalitat i del Ministeri d'Interior no poden operar aquest dissabte en l'incendi de Portbou (Girona) per la forta tramuntana que bufa a la zona.

En unes declaracions als mitjans, ha explicat que sí que hi poden volar els helicòpters, per la qual cosa dos helicòpters de Bombers treballen a la zona amb bombardejos d'aigua "molt quirúrgics", i tres més s'incorporaran en els pròxims 30-45 minuts.

No obstant això, ha remarcat que cinc helicòpters treballant en l'incendi no és el més "idoni" i que caldrien més efectius aeris.

La velocitat del vent hauria de baixar fins als 60-50 quilòmetres per hora perquè els avions s'hi poguessin incorporar, un canvi que segons Delort es podria produir cap a les 13.00 hores.

LA SITUACIÓ ÉS "PRECÀRIA"

La situació és "precària" perquè la tramuntana continua bufant fort --ha arribat a bufar a 80 quilòmetres per hora en alguns moments de la nit-- i encara no hi ha flancs estabilitzats.

Delort ha assegurat que els Bombers de la Generalitat estan en "coordinació permanent" amb el Ministeri d'Interior del Govern central.