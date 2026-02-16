Formalitzat un acord perquè els Mossos tinguin una millora "estructural" en les seves condicions

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El Consell de la Policia ha formalitzat l'acord que defineix un nou marc de referència per a la regulació i millora "estructural" de les condicions laborals del cos dela Mossos d'Esquadra, informa la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat en un comunicat aquest dilluns.
El text "respon a la voluntat compartida" d'adequar l'organització de treball i el reconeixement professional a l'evolució de les funcions policials i a les necessitats actuals del servei públic de seguretat.
L'acord sorgeix després d'un procés de negociació entre l'administració i els sindicats, que ha comptat amb 20 reunions de treball per abordar els diferents aspectes vinculats a les condicions laborals, per "reforçar l'eficiència operativa, la qualitat del servei i la cohesió interna del cos".
El document impulsa millores de caràcter retributiu --basades en criteris d'equitat-- i introdueix canvis en el model horari, amb l'adequació de la jornada anual de treball que "afavoreixi la conciliació de la vida laboral, personal i familiar"; i també mesures per incrementar la disponibilitat operativa.
Amb aquesta signatura "es consolida un marc estable que contribuirà a reforçar el reconeixement professional, equilibrar les necessitats del servei amb les condicions laborals dels professionals i garantir una prestació de seguretat pública alineada amb els principis d'eficàcia, responsabilitat i qualitat institucional".